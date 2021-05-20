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Наименование закупки
Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 13:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-27-69
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
oalimpieva@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алимпиева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194470Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году
Начальная цена
138 450,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, 162562 Вологодская обл., Шекснинский район, д. Прогресс, КС-21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 2800.000
Кол-во: 50.000
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