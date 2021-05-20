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    Главная / Торги / Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году

    Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194470Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194470

    Наименование закупки

    Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194470Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рассады растений для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году

    Начальная цена

    138 450,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 162562 Вологодская обл., Шекснинский район, д. Прогресс, КС-21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саженец лесодекоративных и цветочно-декоративных пород Рассада растений"

    Кол-во: 2800.000

    "Позиция 2"

    "Саженец лесодекоративных и цветочно-декоративных пород Рассада растений"

    Кол-во: 50.000

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