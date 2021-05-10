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    Главная / Торги / Поставка датчиков давления СДВ на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка датчиков давления СДВ на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 16:0010.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194456Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194456

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления СДВ на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-02-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеев Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчиков давления СДВ на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 16:00 GMT +310.05.2021 16:0010.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194456Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления СДВ на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    927 955,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ст. Обская Северной ж.д. АО Ямало-Ненецкий, г Лабытнанги, мкр Обской, ш. Ханмейское, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь Pt100 -50…+100ГРАД ЦЕЛЬС 4ММ 190ММ с нормализатором 4...20МА ТУ 4227-062-13282997-04 ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КТ3/4/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ -/ -/ ТС-1088/9БГ/ Pt100/ -/ 190/ 4/ -/ -/ -/ ГП/ -/ ГС"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь Pt100 -50…+200ГРАД ЦЕЛЬС 6ММ 3150ММ с нормализатором 4...20МА ТУ 4227-062-13282997-04 ТПУ 0304-Exd-М1-Н-ВР12Exd+КБ17-(t5070 С2)-(-50+200)-А + ТС-1388/11БГ-Pt100-3150-6-ГП-ГС"

    Кол-во: 12.000

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