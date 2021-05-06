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    Главная / Торги / Материалы снабжения

    Материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 00:0006.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194440

    Наименование закупки

    Материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:01

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки___ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 00:00 GMT +306.05.2021 00:0006.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы снабжения

    Начальная цена

    74 384,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора Attache ПВД 60ЛИТР 45МКМ 50x70СМ черные 20ШТ 131505"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора 120Л 30мкм 10ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое дезинфицирующее с антимикробным эффектом Гигея 5000МЛ канистра"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Материал укрывной Агроспан 60 4,2м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Средство защитное паста-замазка для лечения ран деревьев Раннет 150Г пакет Зеленая аптека садовода Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор батарейка GP HR06 270AA 2.7А·Ч KSA005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Грунтовка Knauf Тифигрунт"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200г/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Клемма аккумулятора АКБ Autoprofi 55х35х145ММ Batter 103"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть автотранспорта . Прокладка 236-1028162"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Диск отрезной армированный по металлу Sturm! 180х2.0х22.23ММ 9020-07-180x20"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 12"

    "Муфта комбинированная 32ММх1 1/4""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Крепеж 16ММ PILSA CF-16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Крепеж 20ММ PP ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Бита насадка под крестовые винты Facom EP.203 32ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Бумага для ЭКГ для Альтоника 110х30х12ММ 58443 OOO Мастер Лент Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Гайка колесная УАЗ 3162-3101040"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Шпилька колесная 111310300850"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть Сальник ступицы УАЗ 4СТ90-1МЕ А1603/1604 90х100х7ММ 99858-3104036-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Диск алмазный отрезной 125х22.2ММ"

    Кол-во: 10.000

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