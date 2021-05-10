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    Главная / Торги / Поставка геотекстия Дорнит- 350

    Поставка геотекстия Дорнит- 350

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 08:3010.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194287

    Наименование закупки

    Поставка геотекстия Дорнит- 350

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 10:45

    Документация процедуры

    1_с_ТЗР__кроме_того_НДС.DOC

    Приложение__1_с_ТЗР__кроме_того_НДС.XLS

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-03-42

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    m.vasilieva@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Маргарита Ревиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка геотекстия Дорнит- 350

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 08:30 GMT +310.05.2021 08:3010.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геотекстия Дорнит- 350

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, строительная площадка ООО "Газпром НГХК"(718 пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное Дорнит 350 350Г/М2 400СМ 50М"

    Кол-во: 6200.000

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