Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика. Транспортные расходы должны быть включены в цену товара. Оплата за поставленные МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12/УПД). Аванс не предусмотрен.