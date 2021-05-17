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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта снегоболотохода РМ800 UTV и снегоболотоходов РМ800 ATV для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта снегоболотохода РМ800 UTV и снегоболотоходов РМ800 ATV для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 02:0017.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194233

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта снегоболотохода РМ800 UTV и снегоболотоходов РМ800 ATV для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 06:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_проект.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65187

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарский Тимофей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта снегоболотохода РМ800 UTV и снегоболотоходов РМ800 ATV для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 02:00 GMT +317.05.2021 02:0017.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта снегоболотохода РМ800 UTV и снегоболотоходов РМ800 ATV для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    614 820,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, 693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Железнодорожная 177 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика. Транспортные расходы должны быть включены в цену товара. Оплата за поставленные МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12/УПД). Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло полусинтетическое для 4-х тактных двигателей RM 4T ATV RM 10W40 канистра 4Л"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное полусинтетическое RM ТX 75W90 1Л канистра"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный 21040111601 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный 13204060000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Ремень вариатора клиновый 21040303801 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Свеча зажигания 21040105101 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Опора шаровая верхняя 104001190000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Опора шаровая нижняя 104001180001 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Колодки тормозные передние 15106010060 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Колодки тормозные задние 15106010080 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Наконечник рулевой тяги 10905100081 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник передней ступицы 9560006006 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Втулка 10401070020 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 128.000

    "Позиция 14"

    "Втулка 10401070010 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Шарнир стабилизатора левый 10701210010 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Шарнир стабилизатора правый 10701210050 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Втулка стабилизатора 10701210040 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Втулка 10501200040 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Втулка 10501200030 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 20"

    "Пыльник 10501200020 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 21"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 21040402202 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Крестовина кардана большая 210600-16 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 23"

    "Пыльник шруса наружный 1360122-2 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Пыльник шруса внутренний 136012-2 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Подшипник задней ступицы 9560006206 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 26"

    "Опора шаровая 3413601190010 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Опора шаровая 3413601190020 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Жгут двигателя 13609410000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Наконечник рулевой 13605120020 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Наконечник рулевой 13605120030 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Втулка дистанционная 13601070010 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 32"

    "Подшипник FWD305532 9560305532 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный 21040401012 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Зеркало левое 13605140000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Зеркало правое 13605150000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Реле стартера 14109350001 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Шрус передний наружный 1360122-1 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Замок зажигания 13609040000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Шрус задний левый 13601240000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Шрус задний правый 13601250000 для снегоболотохода РМ 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Mini 10А"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 42"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Standard 10А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Mini 30А"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 44"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Mini 20А"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 45"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Standard 30А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Standard 20А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Предохранитель флажковый пластик/контакты цинк Standard 15А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Смазка литиевая Mobil Mobilgrease XHP 222 0.4КГ многоцелевая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 49"

    "Жидкость тормозная Rosdot DOT-4 455Г канистра 430101H02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Антифриз жидкость охлаждающая ESPER LLGP G11 зеленый -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Смазка пластичная Oilright Шрус 0.4КГ тубус"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Батарея аккумуляторная 12-45 AGM 12В 45А.Ч 230х120х225ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Лампа автомобильная галогенная головного света Osram Bilux HS1 64185 12В 35ВТ PX43T"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 54"

    "Лампа автомобильная света HB3 12В 60ВТ P20D"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 55"

    "Лампа автомобильная габарита W5W 12В 5ВТ T10W"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 56"

    "Лампа автомобильная стоп-сигнала P21/5W 12В 5ВТ BAY15d"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Батарея аккумуляторная R-drive Extremal Silver 12В 30А.Ч 165х125х175ММ YTX30L-BS"

    Кол-во: 3.000

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