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    Главная / Торги / Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

    Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194223Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194223

    Наименование закупки

    Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:35

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Контактный телефон

    +7 812 455-02-68

    Факс

    +7 812 455-02-55

    Адрес электронной почты

    r.marinova@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маринова Радостина Антонова

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 16:00 GMT +313.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194223Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор», 6 этаж, офис 604Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика до 18.05.2021г. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм рабочий летний Страйк 2 ткань смесовая Gerda 210Г/М2 васильковый/синий размер 44-62 куртка, полукомбинезон ВО рост 170-188 ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 ООО "Пилигрим" Россия"

    Кол-во: 100.000

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