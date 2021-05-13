Поставка костюмов от общих производственных загрязнений с нанесением логотипа

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика до 18.05.2021г. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.