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    Главная / Торги / Поставка микропереключателей 4-х кнопочных в сборе (нажимной тип) для кранов с газ-контролем и блока розжига для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Поставка микропереключателей 4-х кнопочных в сборе (нажимной тип) для кранов с газ-контролем и блока розжига для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194215Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194215

    Наименование закупки

    Поставка микропереключателей 4-х кнопочных в сборе (нажимной тип) для кранов с газ-контролем и блока розжига для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:34

    Документация процедуры

    Документация_для_проверки_благонадежности_поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Проект_Договор_Микропереключатели.docx

    Техзадание_микропереключатели.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41 доб. 104

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Дарья Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка микропереключателей 4-х кнопочных в сборе (нажимной тип) для кранов с газ-контролем и блока розжига для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194215Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микропереключателей 4-х кнопочных в сборе (нажимной тип) для кранов с газ-контролем и блока розжига для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Начальная цена

    978 343,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем производиться по отсрочке платежа в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления конкретной партии товара на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть к плитам газовым Микропереключатель 4-х кнопочный клипсы 4ШТ/шайбы 4ШТ 152.SZ008 152.SN460 Feral Electronics"

    Кол-во: 3200.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть к плитам газовым Блок электророзжига 4-х канальный 152.СА453 Feral Electronics"

    Кол-во: 7140.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Башкортостан Республика
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