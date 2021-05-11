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    Главная / Торги / Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 20:0011.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194155

    Наименование закупки

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 08:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-66

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.molozin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молозин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 20:00 GMT +311.05.2021 20:0011.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    1 071 734,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение месяца, следующего за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства). Поставщик обязан доставить Продукцию согласно Адреса поставки: поз. 1, 2 - Приморское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Приморский край, г. Уссурийск, с. Баневурово, от д. 1 ул. Озерная, 834 м. на С-3; поз. 3-12 - УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск" 634024, г. Томск, ул. Причальная, 13.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП на регулятор давления газа РДСК-50/400"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект регуляторов давления №1 для модуля регулятор давления - ограничитель расхода газа "ЛОРД-Р-150""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Комплект ЗИП на регулятор давления газа РДСК-50/400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект запчастей для регулятора давления РДМ 50/150 070"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект регуляторов давления №1 для модуля спаренных регуляторов давления "ЛОРД-150" АГС 114.00.00.000"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Втулка 8.220.272-01 ЗАО СКБ "Хроматэк""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект регуляторов давления №1 для модуля спаренных регуляторов давления "ЛОРД-50" АГС 43.00.00.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ремонтных частей для регулятора давления РДУ-100/100 полный с РПО и РП Са4.075.063-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа 149-BV DN50 PN100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ЗИП для регулятора давления РДУ-63/100 мембрана к регулятору РДУ-100/100 Са7.010.122 1ШТ, прокладка Са8.600.342 1ШТ, прокладка Са8.683.786 2ШТ, кольцо 105-115-58-2-2 3ШТ, кольцо Са8.240.058 1ШТ, кольцо защитное Са8.240.059 4ШТ Са4.070.005.-04(05)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект регуляторов давления №1 для модуля спаренных регуляторов давления "ЛОРД-100" АГС 01.00.00.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект регуляторов давления №1 для модуля спаренных регуляторов давления "ЛОРД-100" АГС 01.00.00.000-1"

    Кол-во: 2.000

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