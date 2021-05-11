Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение месяца, следующего за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства). Поставщик обязан доставить Продукцию согласно Адреса поставки: поз. 1, 2 - Приморское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Приморский край, г. Уссурийск, с. Баневурово, от д. 1 ул. Озерная, 834 м. на С-3; поз. 3-12 - УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск" 634024, г. Томск, ул. Причальная, 13.