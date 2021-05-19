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Наименование закупки
Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 11:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишканюк Ксения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194123Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 20 по 30 число месяца
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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