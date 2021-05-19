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    Главная / Торги / Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год

    Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194123Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194123

    Наименование закупки

    Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:26

    Документация процедуры

    тех._задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишканюк Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194123Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасадных, надверных табличек, оформление флаговой группы , оформление Доски Почета, обложки для документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 20 по 30 число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг произвольного дизайна ООО "Газпром трансгаз Краснодар" флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Флаг произвольного дизайна Победа флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Фото работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар" для Доски Почета Бэклит (BackLit) 270х310ММ А3 полноцветная печать"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 470 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 280 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 24ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 340 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 24ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 400 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 220 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 48ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 190 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 44ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 160 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 44ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 100 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 66ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 120 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 60ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 80 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 72ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 60 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 88ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 40 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 96ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Обложка для переплёта комбинированная Unibind UniCover Flex/Plus размер 15 прозрачный матовый, лазурный корешок пластик 110ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Табличка кабинетная 300х100ММ полимер с металлизированным покрытием синий гравировка, крепление двусторонний скотч"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Табличка фасадная 600х600ММ полимер с металлизированным покрытием синий гравировка, крепление двусторонний скотч"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Рамка настенная Nielsen алюминиевый профиль А3+ под плакаты 315х435ММ серебристый"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 20"

    "Материал Пластик Tamiya прозрачный А3 297х420ММ 1.7ММ 1ЛИСТ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 21"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Флаг субъекта РФ Краснодарский край флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Флаг города РФ Краснодар флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Флаг произвольного дизайна ПАО Газпром флажная сетка 118Г/М2 1000х1500ММ полноцветная прямая печать"

    Кол-во: 6.000

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