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    Главная / Торги / Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security

    Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194051

    Наименование закупки

    Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:24

    Документация процедуры

    Проект_Договора_ЭТП.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 812 455-01-66

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    s.kuznetsov@gazprom335.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарохин Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, литер «А», помещение №1010Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неисключительное право на использование программы Неисключительное право на использование программы Kaspersky Endpoint Security Расширенный 250-499 Base 1 year"

    Кол-во: 300.000

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