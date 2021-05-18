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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 11:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
Почтовый адрес
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Контактный телефон
+7 812 455-01-66
Факс
+7 812 455-01-71
Адрес электронной почты
s.kuznetsov@gazprom335.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарохин Виктор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194051Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка лицензий на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196210, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, литер «А», помещение №1010Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ 335"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Кол-во: 300.000
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