www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка швартовочных тяг_ЮФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 12:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 34675 2-91-81
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
lulka.ra@yug.gazpromavia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люлька Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка швартовочных тяг_ЮФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193937Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка швартовочных тяг_ЮФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, аэропорт советскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
DAP Incoterms 2010
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 2.000
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