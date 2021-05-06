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Наименование закупки
Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 07:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-21-52
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
o.lastovskiy@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ластовский Олег Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
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Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 08:00 GMT +306.05.2021 08:0006.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193820Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
986 450,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 15 дней с даты поставки, доставка силами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 0.170
Кол-во: 0.900
Кол-во: 10.000
Кол-во: 0.360
Кол-во: 0.175
Кол-во: 42.000
Кол-во: 15.200
Кол-во: 170.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 210.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
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