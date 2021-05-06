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    Главная / Торги / Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 08:0006.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193820Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    193820

    Наименование закупки

    Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 07:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-21-52

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    o.lastovskiy@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ластовский Олег Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 08:00 GMT +306.05.2021 08:0006.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193820Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел с спецжидкостей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    986 450,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 15 дней с даты поставки, доставка силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз Лукойл Green G11 зеленый канистра 220КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость для нейтрализации раствор мочевины водный Лукойл Adblue 20ЛИТР"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 3"

    "Масло син­те­ти­че­ское Лукойл Genesis Polartech 0W40 SN/CF A3/B4"

    Кол-во: 0.170

    "Позиция 4"

    "Масло полусинтетическое Лукойл Авангард Экстра 10W40 CH-4/CG-4/SJ E5"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 5"

    "Масло син­те­ти­че­ское всесезонное Лукойл Люкс 5W40 SL/CF A3/B4 4Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Масло гидравлическое минеральное Нефтесинтез МГТ -50ГРАД ЦЕЛЬС 216.5Л"

    Кол-во: 0.360

    "Позиция 7"

    "Масло трансформаторное Т-1500У бочка 216.5Л ООО "Нефтесинтез""

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 8"

    "Смазка пластичная 158 ООО "Техника-Ойл" Россия"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 9"

    "Смазка графитная Felix 0.8КГ"

    Кол-во: 15.200

    "Позиция 10"

    "Смазка универсальная жидкий ключ FELIX 400МЛ"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 11"

    "Смазка ЦИАТИМ 201 -60...+90ГРАД ЦЕЛЬС +175ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 12"

    "Паста уплотнительная тип 4 131-435 КГУ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 13"

    "Паста уплотнительная тип 3 131-435 КГУ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 14"

    "Паста уплотнительная тип 2 131-435 КГУ"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 15"

    "Паста уплотнительная тип 1 131-435 КГУ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Паста уплотнительная тип 0 131-435 КГУ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 17"

    "Смазка силиконовая Felix 400МЛ аэрозоль"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Антифриз Dixis 65 желтый канистра 200Л -65ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

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