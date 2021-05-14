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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.05.2021 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-82
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.zheleznova@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железнова Анна Константиновна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193731Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Начальная цена
474 903,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, ул. Строителей д.8 с.1; Астраханская обл., Красноярский р-н, промышленный р-н Строителей д.3; Калининградская обл., Зеленоградский р-н пос.Геройское ул. Садовая д.2А; Оренбург, ул. Монтажников д.29; Саратов, ул. Шелковичная д.37/45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% в течение 14 банковских дней после поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1200.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 155.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
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