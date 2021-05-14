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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193731Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    193731

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.05.2021 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-03-82

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.zheleznova@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железнова Анна Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193731Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и офисной бумаги для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Начальная цена

    474 903,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Строителей д.8 с.1; Астраханская обл., Красноярский р-н, промышленный р-н Строителей д.3; Калининградская обл., Зеленоградский р-н пос.Геройское ул. Садовая д.2А; Оренбург, ул. Монтажников д.29; Саратов, ул. Шелковичная д.37/45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 14 банковских дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бизнес-тетрадь Attache Selection LightBook А4 100ЛИСТ 218х297ММ спираль клетка бордовая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Блок для записей не склеенный Attache Эконом 90х90х90ММ 65Г/М2 белый запасной 857011"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Блок для записей не склеенный Attache Economy 90х90х90ММ 65Г/М2 разноцветный запасной 857017 Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Блок для записей не склеенный Attache Эконом 90х90х90ММ 60Г/М2 белый в подставке 856689"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Стикер Attache 76x76ММ 5 цветов неоновые пастельные 400ЛИСТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Стикер Attache 38x51ММ бумажный пастельный салатовый 3х100ЛИСТ 62Г/КВ.М 633893"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Стикер Attache 76х51ММ бумажный пастельный голубой 100ЛИСТ 62Г/КВ.М 633897"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Стикер с клеевым краем Attache 76x76ММ голубые пастельные 100ЛИСТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Блок для записей Комус 90х90x90ММ цветной в прозрачном боксе 154934"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Блокнот Комус спираль клетка 80л. A6"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Business A3 80Г/М² 0.106ММ 162ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Business A4 80Г/М² 0.106ММ 162ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 13"

    "Фотобумага глянцевая для цветной струйной печати Комус A4 190Г/М2 50ЛИСТ 866619"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Бумага для широкоформатных принтеров MEGA Engineer InkJet 610ММх45М 90Г/М2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Ведро пластмассовое круглое 10Л; ДМ³ без крышки синее полипропилен 971763"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Дырокол Комус Vigor 6365 40ЛИСТ металл/пластик 2 черный 5.5ММ с линейкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Ежедневник недатированный Attache Economy бумвинил бордовый 128х200ММ А5 128ЛИСТ сшивка Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Зажимы для бумаг Комус 19ММ цветные 12ШТ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 19"

    "Зажимы для бумаг 25ММ 12ШТ в картонной коробке"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 20"

    "Зажим для бумаги Attache металл 32ММ черный 12ШТ до 140ЛИСТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 21"

    "Зажим для бумаги Attache металл 32ММ черный 12ШТ до 140ЛИСТ 509188"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 22"

    "Зажим для бумаги Attache металл 32ММ 12ШТ до 140ЛИСТ 723553"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 23"

    "Калькулятор Canon AS-444 12-разрядный 400742"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Калькулятор Citizen SDC-444S 12-разрядный черный 153x199x30ММ пластик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Карандаш Attache чернографитный круглый дерево НВ бежевый 190ММ заточенный с ластиком 735180"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 26"

    "Карандаш Kores чернографитный трехгранный дерево НВ черный 185ММ с ластиком"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 27"

    "Карандаш чернографитный Maped трехгранный дерево НВ черно-оранжевый 185ММ заточенный с ластиком, с таблицей умножения 743473"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 28"

    "Клей ПВА Attache 125Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Клей ПВА канцелярский School Лисята 45Г 744223"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 30"

    "Клей теплостойкий, водостойкий Секунда 30МЛ бесцветный 403-158"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Клей универсальный Kores 1Г 3ШТ 184522 Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Клей-карандаш Gingko 21Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Клей-карандаш Gingko 9Г 255475"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Клей-карандаш Kores ПВП 21Г бесцветный 716578"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 35"

    "Конверт почтовый стрип А4 2+0 бумага офсетная 80Г/М2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Конверт почтовый ForPost стрип С4 229x324ММ Куда-Кому белый 25ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Конверт почтовый 162х229ММ Куда-Кому"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Ластик Attache Selection термопластичная резина прямоугольный белый 365781 61x20x12ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 39"

    "Ластик Koh-I-Noor 300/60 каучук 30х20х7ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Ластик Koh-I-Noor универсальный каучук 60х20х7ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Ластик Maped XPert mini виниловый белый Х-образное сечение 273694 39x18x12ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Линейка СТАММ 20СМ полистирол прозрачная флуоресцентная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 43"

    "Линейка СТАММ ЛН32 30СМ прозрачная флуоресцентная крашеная шкала"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Обложка для переплёта ProMega Office А4 белый глянцевый картон 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 45"

    "Очиститель спрей ProMega Office For Screen 250МЛ для чистки экранов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Скрепки канцелярские Attache Economy 28ММ металлические никелированные овальные серебро 100ШТ 900308"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 47"

    "Салфетки для оргтехники запасной блок ProMega Office For Screen 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

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