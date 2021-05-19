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Наименование закупки
Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 09:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 86545 4-76-19
Факс
Адрес электронной почты
kavkazgaztorg@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сливкова Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193425Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата счетов за услуги Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
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