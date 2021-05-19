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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    193425

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:21

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.doc

    ФОРМА_КОММЕРЧЕСКОГО_ПРЕДЛОЖЕНИЯ.xlsx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.doc

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспресс-доставке почтовой корреспонденции в 2021-2023 гг. для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата счетов за услуги Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по доставке Курьерская служба доставки СДЭК по РФ"

    Кол-во: 1.000

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