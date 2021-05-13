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Наименование закупки
Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.05.2021 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 08:30 GMT +313.05.2021 08:3013.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193424Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
646 821,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента поступления заявки от Покупателя, направленной в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
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Кол-во: 12.000
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