Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента поступления заявки от Покупателя, направленной в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию товара.