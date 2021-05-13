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    Главная / Торги / Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 08:3013.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    193424

    Наименование закупки

    Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 11:04

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение___1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 08:30 GMT +313.05.2021 08:3013.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка по заявкам оборудования систем вентиляции для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    646 821,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента поступления заявки от Покупателя, направленной в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор кондиционерный ротационный SL-222CV-C7L/3 для сплит-систем Daikin FTYN25GXV1 R-22 21.3СМ3 1210ВТ 251х118ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Клапан электромагнитный Elbi 230В для льдогенератора Scotsman 3/4"х12ММ 2Л/МИН 65010503"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клапан электромагнитный Eltek 230В 3/4"х11.5ММ 370779 5 400"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труба медная к кондиционеру 1/4" 15М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Труба медная 5/8 15.88х0.7х15М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Труба медная 1/2'' 15М 12.7ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Труба медная 3/8" 9.52х0.65х15М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Таймер электронный двухканальный реального времени УТ1-Н 220В 8А ОВЕН ГОСТ Р 51324.2.3-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Термостат испарителя Ranco К61L1504 1.5М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Подогреватель картера поясковый ТЭН TCH-70 130ВТ 320...380ММ 900ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Часть запасная к оборудованию холодильному Клапан Шредера с трубкой 04 1/4" 90х0.7ММ Camozzi"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр-осушитель двунаправленный Alco Controls BFK 305"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Хладон-22 в баллонах (фреон) R22 13,6КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Хладагент R134A фреон баллон 13.6КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Хладон R404А фреон баллон 10.9КГ ГОСТ 15899-93"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Пульт управления проводной для управления работой фанкойла LZ-FBPW42-8 Lessar"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Диффузор вытяжной Shuft DVS-LUXE 160 сталь с присоединительной (монтажной) муфтой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Вентилятор крышный вытяжной Rosenberg DHE450-4D.5HA 390ВТ 400В 5500М3/Ч 855ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Вентилятор крышный вытяжной Rosenberg DHE500-4D.6HF 940ВТ 400В 6500М3/Ч 1320ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Вентилятор осевой TRIATRON YM2407PHS1 4000ОБ/МИН 2.88ВТ 0.12А 24В 70х70х15ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Вентилятор осевой Sunon PMD2407PKB1-A 83.25М3/Ч 5100ОБ/МИН 4.6ВТ 0.21А 24В 70х70х20ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Контроллер универсальный Siemens RLU 220 систем отопления и ГВС 24В IP20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Контроллер универсальный Siemens RLU222 24В IP20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Устройство логического управления ELKO LUM I1-I9 кнопки старт/стоп"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Контроллер шаговый СИ-Ш2 24В 1ВА +5...+40ГРАД ЦЕЛЬС 38х85х57ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Комплект ремонтный MG12/24-G60 AQ1EGG для насосов Wilo IL-E 65/170-11/2 торцовое уплотнение MG12/24-G60 AQ1EGG на вал 24ММ, корпусное кольцо, гайка, шайбы, монтажная вилка, инструкция 2026902 Wilo"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Подшипник однорядный радиальный 6309 2Z/C3 для Wilo IL-E 65/170-11/2 45х100х25ММ 3GZV234004-309"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Комплект запасных частей Торцевое уплотнение скользящее GLEITRINGDICHTUNG MG12/24-G60 AQ1EGG SET насоса Wilo lL65/170-11/2-lE1 (2024983) с гайкой, шайбой, уплотнительным кольцом, скользящим торцевым уплотнением №2026902"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Подшипник однорядный радиальный 6310/2Z-C3 (HT) VP для Wilo IL 80/170-15/2 50х110х27ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Труба гофрированная D16ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Баллон газовый Blowgrana МАРР-газ резьбовое US 400Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 1000 Lw натуральный каучук/полиэстер/полиамидная ткань 9.7х9ММ 1000ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 1180 Lw натуральный каучук/полиэстер/полиамидная ткань SPZ 9.7х9ММ 1180ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Ремень приводной клиновой Craft Bearings SPA 2350Lw натуральный каучук/полиэстер/полиамидная ткань SPA 2350ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Ремень приводной клиновой SPА 2430 Lw натуральный каучук/полиэстер/полиамидная ткань SPA 12.7х10ММ 2430ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 36"

    "Ремень приводной Hi-Power A100 13X2582LP/2540LI CR А 2582/2540ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 37"

    "Ремень вентиляторный 2КЛ.I-8.5Х8Х1030 2 кл. 8.5х8х1030"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 38"

    "Ремень приводной клиновой резинотканевый А 13х8ММ 1250ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 39"

    "Ремень приводной поликлиновой Contitech 6РК1400 резиновый 6ММ 1400ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 40"

    "Ремень приводной клиновой Z(0)-1250 резиновый 1250ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 41"

    "Ремень приводной клиновой А-1600 резиновый 1600ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 42"

    "Ремень приводной клиновой А-1800 резиновый 1800ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 43"

    "Ремень приводной клиновой А-1400 резиновый 13х8ММ 1400ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 44"

    "Ремень приводной клиновой А-1100 резиновый 13х8ММ 1100ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 45"

    "Фанкойл напольно-потолочный в корпусе Lessar LSF-300AP22"

    Кол-во: 10.000

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