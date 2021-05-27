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    Главная / Торги / Поставка клапанов электромагнитных, систем измерения концентрации газов и эжекторов, ОЗП2

    Поставка клапанов электромагнитных, систем измерения концентрации газов и эжекторов, ОЗП2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    193128

    Наименование закупки

    Поставка клапанов электромагнитных, систем измерения концентрации газов и эжекторов, ОЗП2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 08:21

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Bizikina.EM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизикина Елена Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов электромагнитных, систем измерения концентрации газов и эжекторов, ОЗП2

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.05.2021 08:00 GMT +327.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193128Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 08:00 GMT +327.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка клапанов электромагнитных, систем измерения концентрации газов и эжекторов, ОЗП2

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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