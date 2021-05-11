Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка СИЗ

    Поставка СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193124Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    193124

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 22:17

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Bizikina.EM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизикина Елена Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193124Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193124Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Предмет договора

    Поставка СИЗ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 263804
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022 году
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022...
    263804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 81963
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    81963
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    6 523
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить