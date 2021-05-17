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    Главная / Торги / Поставка минеральных вод и безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, консервов мясорастительных и снэковой продукции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка минеральных вод и безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, консервов мясорастительных и снэковой продукции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    193045

    Наименование закупки

    Поставка минеральных вод и безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, консервов мясорастительных и снэковой продукции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:37

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка минеральных вод и безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, консервов мясорастительных и снэковой продукции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 193045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка минеральных вод и безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, консервов мясорастительных и снэковой продукции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    238 050,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная природная питьевая столовая Черноголовская негазированная 1.5Л 6ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 1020.000

    "Позиция 2"

    "Вода минеральная природная питьевая столовая Черноголовская негазированная 0.5Л 12ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 1020.000

    "Позиция 3"

    "Вода минеральная природная питьевая столовая Черноголовская слабогазированная 0.33Л 12ШТ стекло ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 4"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Fantola Orange Cola 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 5"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Буратино 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 6"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 7"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 8"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Оригинальный 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 9"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 10"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Оригинальный 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 11"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Золото Саян 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 13"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 14"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 15"

    "Арахис жареный соленый Fishka 90Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Изделие батончик злаковый мультизерновой Биокей с клубникой и цельными злаками 25Г флоу-пак 18ШТ СТО 01505423-013-2016 ООО "Кондитерская Фирма "Алтай" Россия"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 17"

    "Батончик шоколадный Савинов Двойная радость Black & White с черным печеньем и белой карамелью 50Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Батончик шоколадный Twin Pix с карамелью покрытый молочным шоколадом 50Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Говядина с фасолью и луком 250Г ламистер 2ГОДА 12ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 20"

    "Говядина со сладким перцем 250Г ламистер 2ГОДА 12ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 21"

    "Жаркое по-домашнему 250Г ламистер 2ГОДА 12ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 22"

    "Овощное рагу с мясом 250Г ламистер 3ГОДА 12ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 23"

    "Мясо с фасолью и овощами 325Г жестяная банка 2ГОДА 16ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 24"

    "Плов из говядины 325Г жестяная банка 2ГОДА 16ШТ ООО "Старорусский Мясной Двор""

    Кол-во: 160.000

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