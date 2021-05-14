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Наименование закупки
Спецодежда для Гремячинского ЛПУ МГ по ФСС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 11:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34250 2-27-27
Факс
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Адрес электронной почты
barminds@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спецодежда для Гремячинского ЛПУ МГ по ФСС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 192234Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда для Гремячинского ЛПУ МГ по ФСС
Начальная цена
85 337,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, Чусовской район, Скальнинское сельское поселение, Гремячинское ЛПУ МГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки на склад Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
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