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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей

    Поставка автомобильных запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 192132Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    192132

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.05.2021 20:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Klichev-TH@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клычев Таймасхан Хасанбекович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 00:00 GMT +313.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 192132Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей

    Начальная цена

    506 907,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, 368304, г.Каспийск, ПСБ «Каспийск» ул. Кирпичная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    . Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД). Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения несет Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клемма аккумулятора универсальные Autoprofi BAT/TER-107"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 2"

    "Искрогаситель сухого типа автомобильный ИГП-1 125ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Искрогаситель сухого типа автомобильный ИГП-1 105ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Искрогаситель автомобильный ИГС-55 55ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Искрогаситель динамический сухого типа для улавливания и тушения искр продуктов горения ИГС-65 65ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ремень привода зубчатый 1-11х10-750 ГОСТ 5813-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный Ливны 2105-101200550 ОАО "Автоагрегат""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Герметик-прокладка Автосил 11390 100Г 70МЛ тюбик ЗАО "Казанский завод малотоннажной химии" ТУ 2513-003-50643915-2002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тахограф цифровой VDO Continental DTCO 3283 24В (12В) -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС IP54 178x50x150ММ с СКЗИ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Изготовление карты тахографа Карта водителя СКЗИ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 11"

    "Домкрат подкатной Nordberg 32035 3.5Т 870х420х220ММ 47.29КГ автомобильный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник 6303"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Подшипник 6202 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный 25-050-01 Kohler для мини-трактора Husqvarna 180"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Деталь к генератору переменного тока Фильтр масляный 471-196 для бензогенератора Вепрь Wartsila"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный P50-1 10000-51238 FG Wilson Wilson P50-1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный P50-1 10000-596502 Wilson P50-1 FG Wilson"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр масляный FG Wilson P50-1 10000-51233 Wilson P50-1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр воздушный P13.5-4 915-851 FG Wilson Wilson P13.5-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр топливный P13.5-4 10000-06412 Wilson P13.5-4 FG Wilson"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр масляный FG Wilson P13.5-4 915-155 Wilson P13.5-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Деталь к генератору переменного тока Фильтр масляный 1205001-S для газогенератора SDMO Kohler"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр воздушный Зубр для газонокосилки Мастер ГБК-460СТ N000-020-548"

    Кол-во: 4.000

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