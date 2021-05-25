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    Главная / Торги / Поставка моющих и чистящих средств для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 191729Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    191729

    Наименование закупки

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 13:30

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_моющих_и_чистящих_средств.xlsx

    Югорское_УООП_Проект_договора_поставки_моющих_и_чистящих_средств.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34675 2-40-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    ugorsk-uoop-yur@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашкевич Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 191729Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    1 195 735,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка ежемесячно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья посуды универсальное Прогресс 5000МЛ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Средство для посудомоечных машин жидкость Ecolab Topmatic 10000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее Золушка Крот от засоров 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Порошок стиральный автомат Миф 0.4КГ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 5"

    "Порошок стиральный Миф автомат 6КГ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 6"

    "Кондиционер для белья ополаскиватель Lenor 1000МЛ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Отбеливатель жидкий Леди Белизна 1000МЛ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 8"

    "Порошок стиральный ручная стирка Миф Ассорти 0.4КГ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее универсальное Пемолюкс Лимон 0.48КГ"

    Кол-во: 1250.000

    "Позиция 10"

    "Средство чистящее гель Санокс Антиржавчина для уборки туалета 0.75Л;ДМ3"

    Кол-во: 510.000

    "Позиция 11"

    "Средство дезинфицирующее Хлорамин Б средство дезинфицирующее порошок 300Г 26ПРОЦ ЗАО Химпэк"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Сода кальцинированная 0.6КГ пачка ГОСТ 5100-85 МВС Ростовский завод Россия"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 13"

    "Средство моющее универсальное жидкость Help 5000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 14"

    "Пятновыводитель Vanish Oxi Action жидкий 450МЛ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Мыло жидкое OfficeClean Алоэ 500МЛ с дозатором"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Мешки для мусора Лайма Стандарт ПНД 30Л рулон 8МКМ 50х60СМ 30ШТ черные"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 17"

    "Мешки для мусора 60л 30ШТ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 18"

    "Освежитель воздуха Chirton Океан 300МЛ 18356"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 19"

    "Зубочистки OptiLine деревянные индивидуальная упаковка 1000ШТ"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 20"

    "Салфетки бумажные 1-слойные 24x24СМ белые 100ШТ"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 21"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г в обертке ГОСТ 30266-95 ОАО НМЖК"

    Кол-во: 3900.000

    "Позиция 22"

    "Средство чистящее жидкость Санита Антижир нейтральная для кухни 0.5Л; ДМ³ 563768 ТУ 2383-024-70864601-2005"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 23"

    "Полотно вафельное отбеленное 45СМ 120Г/М2"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 24"

    "Полотно нетканое холстопрошивное 200Г/М2 154+/-5СМ 50М рулон"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 25"

    "Марля медицинская отбеленная 90СМх1000М 32г/м2 рулон"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 26"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Хлор таблетки банка 1КГ 300ШТ ООО НПФ Геникс Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Средство для стекол Bagi Клинер флакон с курком 750МЛ 56250"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 28"

    "Отбеливатель Асе 1000МЛ для белья"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 29"

    "Мыло жидкое Веста СК 5000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "Бумага туалетная Kimberly-Clark рулон"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 31"

    "Мешки для мусора LDPE 120ЛИТР 40МКМ 70x110СМ 10ШТ рулон PL00110"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 32"

    "Бумага туалетная на втулке Киевская рулон однослойная светло серый 9.9СМ 33М 9.9х16.5СМ 3.5СМ 200ЛИСТ Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 33"

    "Средство для мытья посуды Биолан 500МЛ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 34"

    "Средство для посудомоечных машин ополаскиватель Мега-ОП 5000МЛ канистра ООО "Мега""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Полотенце бумажное в рулоне Lime Matic однослойное 200М белый"

    Кол-во: 600.000

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