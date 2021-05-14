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    Главная / Торги / Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"

    Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 191349Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    191349

    Наименование закупки

    Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:53

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    P.Safronov@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафронов Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 15:30 GMT +314.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 191349Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    316 140,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, улица Профсоюзная, д.125Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость Товара, оплата в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага Xerox Марафон Бизнес А3 80Г/М2 162ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Бумага Xerox Colotech Plus А3 160Г/М² 170ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Бумага Xerox Colotech Plus А4 160Г/М² 170ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Очиститель пневматический сжиженный газ Rexant Dust Off 400МЛ для удаления пыли и тонера баллон 85-0001"

    Кол-во: 10.000

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