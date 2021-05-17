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    Главная / Торги / Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 188366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    188366

    Наименование закупки

    Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:01

    Документация процедуры

    Договор_лента.docx

    Тех_задание_Упаковочные_материалы__3_.doc

    Документация_для_проверки_благонадежности_поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41 доб. 104

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Дарья Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 188366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Начальная цена

    98 813,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем производится на условии 100% предварительной оплаты

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента клейкая Proff 48ММx66М прозрачная упаковочная, скотч"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 2"

    "Лента стреппинг полипропилен KREDO 12ММх0.6ММх3000М белая"

    Кол-во: 52.000

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