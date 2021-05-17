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Наименование закупки
Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41 доб. 104
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Дарья Павловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 188366Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты упаковочной и скотча для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Начальная цена
98 813,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара Покупателем производится на условии 100% предварительной оплаты
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Кол-во: 216.000
Кол-во: 52.000
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