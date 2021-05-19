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Наименование закупки
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 14:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Почтовый адрес
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Контактный телефон
+7 4852 79-78-12
Факс
+7 4852 79-78-99
Адрес электронной почты
f0307@rgk76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Близнякова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 187250Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ярославская область, 150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская , д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ярославль
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль
Адрес местонахождения
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Кол-во: 3.000
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