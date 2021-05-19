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    Главная / Торги / Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 187250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    187250

    Наименование закупки

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:15

    Документация процедуры

    Проект_Договора_для_поставки_Товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Ярославль
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль

    Юридический адрес

    150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Почтовый адрес

    1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Контактный телефон

    +7 4852 79-78-12

    Факс

    +7 4852 79-78-99

    Адрес электронной почты

    f0307@rgk76.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Близнякова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 187250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ярославская область, 150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская , д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ярославль
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль

    Адрес местонахождения

    150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания Monolith III 3000RT Защита: ИБП для сервера или группы серверов ИБП для телекоммуникационного узла ИБП для узла АСУ ТП ИБП для групп рабочих станций Особенности ИБП INELT Monolith III 3000RT: On-line ИБП с двойным преобразованием 110-300В без перехода на батареи Выходной коэффициент мощности 0,9 Универсальный корпус “Горячая” замена батарей Программируемые выходные розетки"

    Кол-во: 3.000

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