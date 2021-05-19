Поставка источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

"Позиция 1" "Источник бесперебойного питания Monolith III 3000RT Защита: ИБП для сервера или группы серверов ИБП для телекоммуникационного узла ИБП для узла АСУ ТП ИБП для групп рабочих станций Особенности ИБП INELT Monolith III 3000RT: On-line ИБП с двойным преобразованием 110-300В без перехода на батареи Выходной коэффициент мощности 0,9 Универсальный корпус “Горячая” замена батарей Программируемые выходные розетки"

Кол-во: 3.000