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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (замороженные овощи, фрукты, ягоды)

    Поставка продуктов питания (замороженные овощи, фрукты, ягоды)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 185166Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    185166

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (замороженные овощи, фрукты, ягоды)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 10:02

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания (замороженные овощи, фрукты, ягоды)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 185166Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (замороженные овощи, фрукты, ягоды)

    Начальная цена

    424 480,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Продукты Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Продуктов и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Продукты производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вишня свежемороженая без косточки 1КГ ООО "Фрагория" Россия ГОСТ 33823-2016"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Капуста брокколи свежезамороженая 1КГ ООО "Мир заморозки" ГОСТ Р 54683-2011 Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Овощи свежемороженые капуста цветная 1КГ ГОСТ Р 54683-2011 ООО "Мир заморозки" Россия"

    Кол-во: 590.000

    "Позиция 4"

    "Картофель фри свежемороженый Farm Frites 2500Г ТР ТС 021/2011 Farm Frites International B.V. Нидерланды/Бельгия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Клюква свежемороженая садовая 1КГ ООО "Фрагория" Россия ГОСТ 33823-2016"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Смородина черная свежемороженая ООО "Фрагория" ГОСТ 33823-2016 Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 7"

    "Фасоль стручковая свежемороженая зеленая целая ООО "Мир заморозки" 1000Г ГОСТ Р 54683-2011 Россия"

    Кол-во: 350.000

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