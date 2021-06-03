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    Главная / Торги / Поставка сантехнической продукции

    Поставка сантехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 178857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    178857

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 17:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.06.2021 10:00 GMT +303.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 178857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической продукции

    Начальная цена

    606 553,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контргайка шестигранная латунь G 1/2" Sanha"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Ниппель переходной латунь/никель 1/2"-3/8" НР-НР VTr.580.N.0403 Valtec"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Ниппель 1" JIF 200"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Арматура к смывному бачку Alca Plast кнопка хром боковая подводка 3/8""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR11 110ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Заглушка ПЭ100 SDR11 63ММ электросварная ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Писсуар Jika Golem внешняя подводка белый с комплектом для установки 430610000001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Смеситель для мойки Slaven СЛ-ОД-Р21 хром латунь 120х310ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Футорка 1/2"х3/8" AISI 304"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Подводка для смесителя гибкая нержавеющая сталь 1/2"хМ10, 500мм (пара)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Умывальник (раковина) Бианка накладной круглая керамика 440х440ММ белый"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Сиденье к унитазу"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Сифон для мойки Ани Грот с 40"40*50 А0115 1 1/2" х40"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Кран туалетный писсуарный ГОСТ 20275-74"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Элемент мембранный Мембрана обратноосмотическая Барьер Профи Осмо 100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Бак расширительный UNIGB Varem 1000 1000ЛИТР(ДМ³) ООО "Униджиби""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Средство крепления для унитазов комплект шуруп, дюбель"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Сиденье к унитазу Santek Бореаль дюропласт 1WH106915"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Паста уплотнительная Unipak герметизирующая 250Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Гофра для унитаза 110ММ 250-550ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Переходник сантехнический латунь 1/2"НР-3/4"ВР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Контргайка шестигранная латунь G 1" Sanha"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Контргайка шестигранная латунь G 3/4" Sanha"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Контргайка шестигранная латунь G 1 1/2" Sanha"

    Кол-во: 20.000

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