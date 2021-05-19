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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белоусовское ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белоусовское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 177988Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    177988

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белоусовское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 18:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 958 458-35-31

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    Y.Kopyshenkov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копышенков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белоусовское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 177988Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Белоусовское ЛПУМГ

    Начальная цена

    164 946,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калужская область, 249161 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленая, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится с СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30(31) число месяца. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник рулевой тяги правый 469-3414056-01 УАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Наконечник рулевой тяги ГАЗ правый в сборе 3302-3414056"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе ГАЗ-3302 левый 3302-3414057"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шарнир поворотного кулака короткий правый УАЗ-3163 Патриот 3162-2304060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Трос ручного тормоза правый 3163-3508180 УАЗ (134СМ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Трос ручного тормоза левый 3163-3508181 УАЗ (145СМ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Радиатор охлаждения ГАЗель-Бизнес, УМЗ-4216 трехрядный 3302Б-1301010-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Крестовина усиленная карданного вала КАМАЗ, МАЗ 53205-2205025"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Фонарь задний 171.3716-01 КАМАЗ 24В (ОСВАР) 171-3716000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Колодки тормозные в сборе передние 3160-3501090 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Колодки тормозные задние ООО "УАЗ" 3163-3502088/89 УАЗ-3163"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Колодки тормозные задняя 3151-3502091 УАЗ усиленная 2ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Ремень генератора 1190 (6РK) УАЗ-Хантер дв.406) (LB 0363) 6РК1190"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть автотранспорта . Вал карданный переднего моста УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Сцепление комплект ГАЗель 3000 950 069"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Комплект сцепления УАЗ Патриот 409 дв КПП 5-ти "LUK" 624 3186 09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Шкворень поворотного кулака передней оси УАЗ Хантер 3160-2304019 с ключом, бронзовой втулкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Амортизатор подвески задний УАЗ "СААЗ" 2360 Пикап 2360-00-2915006-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Свеча зажигания Brisk DR17YC 4052-3707008-10 ДВ-405, 409 ГАЗель, УАЗ ЕВРО-3 4ШТ ОАО "ЗМЗ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Цилиндр тормозной колесный задний УАЗ 3151-3502040 в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Цилиндр тормозной главный УАЗ-469,3151 (с бачком и датчиком) " 496-3505010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Генератор Газель 4216 3282М-0-3771000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Стартер 00042-0-3708000-00 УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Стартер 406, 405, 409 двигатель ГАЗ, УАЗ 6012-3708"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Провод высоковольтный ГАЗ-3302, 2705 4216.3707090-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Провод высоковольтный УАЗ ЗМЗ-4091 SILICONE с након ЗМЗ к-т 4091.3707244575"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр масляный УАЗ 406.1012005-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Элемент фильтрующий масляный тонкой очистки ЭК.34 КАМАЗ ЕВРО 1, ЕВРО 2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Ремкомплект масляного фильтра Камаз ЕВРО НМ44903 СТРОЙМАШ СТР-7406-1012000РК"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр воздушный TSN 9.1.1668 TSN Камаз Евро-3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ ЕВРО-3 725.1109560-10 Ливны"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Ремень генератора 6РК1220 ЗМЗ-406, 514"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Ремень привода 2120 (6РК) агрегатов УАЗ-Патриот без кондиц "BOSCH" 1987947821"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Ремень генератора 2100 (6РK) УАЗ-Патриот"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Колодки тормозные дисковые передние 3163-3501088 УАЗ 4ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Свеча зажигания 242255511 Камаз-Метан Bosch"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Амортизатор передний 3162-2905006 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

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