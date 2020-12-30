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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов

    Поставка смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174974Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174974

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.12.2020 17:39

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174974Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174974Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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