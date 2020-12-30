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    Главная / Торги / Поставка трансформаторного масла ВГ 216,5л./175кг (бочка)

    Поставка трансформаторного масла ВГ 216,5л./175кг (бочка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174973Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174973

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторного масла ВГ 216,5л./175кг (бочка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.12.2020 17:13

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трансформаторного масла ВГ 216,5л./175кг (бочка)

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174973Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174973Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка трансформаторного масла ВГ 216,5л./175кг (бочка)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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