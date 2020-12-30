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    Главная / Торги / Поставка мобильной дизельной эл.станции

    Поставка мобильной дизельной эл.станции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174971Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174971

    Наименование закупки

    Поставка мобильной дизельной эл.станции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.12.2020 16:12

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мобильной дизельной эл.станции

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174971Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174971Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Предмет договора

    Поставка мобильной дизельной эл.станции

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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