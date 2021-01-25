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    Главная / Торги / Поставка мойки высокого давления Karcher K5 (с забором воды из емкости)

    Поставка мойки высокого давления Karcher K5 (с забором воды из емкости)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174970

    Наименование закупки

    Поставка мойки высокого давления Karcher K5 (с забором воды из емкости)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.12.2020 15:46

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мойки высокого давления Karcher K5 (с забором воды из емкости)

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2021 12:00 GMT +325.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174970Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 12:00 GMT +325.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка мойки высокого давления Karcher K5 (с забором воды из емкости)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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