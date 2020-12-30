Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бакалеи для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка бакалеи для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174928

    Наименование закупки

    Поставка бакалеи для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.12.2020 11:09

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_бакалейной_продукции.xlsx

    Проект_Договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бакалеи для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалеи для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фрукты в сиропе консервированные Lorado абрикосы половинки 425Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Фрукты в сиропе консервированные Кормилица персики половинками железная банка 425МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Грибы консервированные шампиньоны резаные Кормилица 425МЛ железная банка"

    Кол-во: 1250.000

    "Позиция 4"

    "Крупа пшенная 25000Г ГОСТ 572-2016 ООО "Рис Кубани""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Рис круглозерный 25000Г ГОСТ 6292-93 ООО "Рис Кубани""

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 6"

    "Рис пропаренный 25000Г ГОСТ 6292-93 ООО "Рис Кубани""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Фасоль Строгановская бакалея красная 700Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Сахар-рафинад Русагро Хороший кусковой 450Г"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 9"

    "Сахар-рафинад Русагро Хороший кусковой 900Г"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 10"

    "Пудра сахарная 10000Г ИП Исаян К.В"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Фрукты в сиропе консервированные Кормилица ананас кольца железная банка 580Г"

    Кол-во: 288.000

    "Позиция 12"

    "Паштет из гусиной печени Hame 105Г"

    Кол-во: 96.000

    Позвонить