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    Главная / Торги / Поставка столов лабораторных для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка столов лабораторных для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 17:3011.01.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174919

    Наименование закупки

    Поставка столов лабораторных для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 18:35

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столов лабораторных для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.01.2021 17:30 GMT +311.01.2021 17:3011.01.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столов лабораторных для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол лабораторный пристенный Экросхим ЛС СМ 1200х750х900ММ металл ламинат серый"

    Кол-во: 20.000

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