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    Главная / Торги / Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174914Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174914

    Наименование закупки

    Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 16:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-00-75

    Факс

    Адрес электронной почты

    ANovichkov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичков Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174914Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, п. Каргала, Дзержинский район, г. Оренбург, Оренбургская область, Российская Федерация, 460512Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголь активный ВСК-400"

    Кол-во: 0.820

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