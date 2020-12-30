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Наименование закупки
Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 16:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-00-75
Факс
Адрес электронной почты
ANovichkov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичков Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174914Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля активного ВСК-400 для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, п. Каргала, Дзержинский район, г. Оренбург, Оренбургская область, Российская Федерация, 460512Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 0.820
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