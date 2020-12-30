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    Главная / Торги / Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года

    Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174911Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174911

    Наименование закупки

    Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 16:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174911Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, республика Адыгея, г.Майкоп, ст. Ханская, Майкопская база УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 0.350

    "Позиция 2"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 4"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 5"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 6"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 7"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 19"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 146.000

    "Позиция 20"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 136.000

    "Позиция 21"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 22"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 23"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 25"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 30"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 31"

    "Портландцемент ПЦ500-ДО мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 32"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 34"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 38"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 40"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 47"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 48"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 0.950

    "Позиция 49"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 50"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 53"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 56"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 57"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 58"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 59"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 60"

    "Цемент М 500 59.9МПА мешок 50КГ"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 61"

    "Портландцемент белый без добавок ПЦБ-3-500-Д0 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 62"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 63"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 64"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 95.000

    "Позиция 65"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 66"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 67"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 68"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 69"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 70"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 71"

    "Композиция антикоррозионная САП Биурс для изоляции нефтегазопроводов ТУ 2458-010-76220767-2015"

    Кол-во: 42.000

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