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Наименование закупки
Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 16:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.fedunets@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федунец Светлана Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174911Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цемента и САП БИУРС для капитального ремонта 2021 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Адыгея Республика, республика Адыгея, г.Майкоп, ст. Ханская, Майкопская база УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 0.350
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.250
Кол-во: 1.250
Кол-во: 1.250
Кол-во: 1.250
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 146.000
Кол-во: 136.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.400
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 44.000
Кол-во: 0.950
Кол-во: 0.500
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 86.000
Кол-во: 1.250
Кол-во: 75.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 95.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 42.000
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