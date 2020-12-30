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    Главная / Торги / Поставка инертных материалов для капитального ремонта 2021 год

    Поставка инертных материалов для капитального ремонта 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174900Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174900

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов для капитального ремонта 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инертных материалов для капитального ремонта 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174900Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов для капитального ремонта 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика, стоимость доставки включена в цену продуцкции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 0.860

    "Позиция 2"

    "Щебень 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 0.740

    "Позиция 3"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Щебень гравийный М1000 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 7.840

    "Позиция 5"

    "Щебень гравийный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Щебень гравийный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 3.700

    "Позиция 7"

    "Щебень гравийный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 3.700

    "Позиция 8"

    "Щебень гравийный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 3.700

    "Позиция 9"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 10"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 11"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 12"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 13"

    "Смесь песчано-гравийная обогащенная (ОПГС) ГОСТ 23735-2014"

    Кол-во: 10.240

    "Позиция 14"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 15"

    "Смесь песчано-гравийная обогащенная (ОПГС) ГОСТ 23735-2014"

    Кол-во: 9.600

    "Позиция 16"

    "Смесь песчано-гравийная обогащенная (ОПГС) ГОСТ 23735-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 18"

    "Смесь песчано-гравийная обогащенная (ОПГС) ГОСТ 23735-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 20"

    "Щебень 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 88.500

    "Позиция 21"

    "Песок кварцевый МКО 2.0-5.0ММ ГОСТ Р-51641-2000 АО ТГОК "Ильменит" Россия"

    Кол-во: 3.300

    "Позиция 22"

    "Щебень 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 4.200

    "Позиция 23"

    "Щебень 5-20ММ ГОСТ- 8267-93"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 24"

    "Песок строительный карьерный ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 25"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 26"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 2.600

    "Позиция 27"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 28"

    "Щебень гравийный М1000 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 0.750

    "Позиция 29"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 30"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 31"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 32"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 33"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 35"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 36"

    "Песок строительный 0.9-1.5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 38"

    "Песок строительный 0.9-1.5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Щебень гравийный М1000 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.800

    "Позиция 40"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 41"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 0.240

    "Позиция 42"

    "Щебень гранитный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Песок строительный природный I класс 1.5-2.5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 0.320

    "Позиция 45"

    "Песок строительный 0.5-2ММ средний 50КГ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 3.238

    "Позиция 46"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 4.225

    "Позиция 47"

    "Песок строительный 0.5-2ММ средний 50КГ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 1.619

    "Позиция 48"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.113

    "Позиция 49"

    "Песок строительный 0.5-2ММ средний 50КГ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 1.619

    "Позиция 50"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.113

    "Позиция 51"

    "Песок строительный 0.5-2ММ средний 50КГ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 1.619

    "Позиция 52"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.113

    "Позиция 53"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 8.450

    "Позиция 54"

    "Песок строительный 0.5-2ММ средний 50КГ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 1.619

    "Позиция 55"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.113

    "Позиция 56"

    "Щебень М-1000 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.113

    "Позиция 57"

    "Смесь песчано-щебеночная гравийная С-5 0-40ММ ГОСТ 25607-2009"

    Кол-во: 5.100

    "Позиция 58"

    "Песок строительный крупнозернистый ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 73.500

    "Позиция 59"

    "Песок строительный ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 60"

    "Щебень гравийный 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 3.700

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