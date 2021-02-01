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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 12:0001.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174899

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 15:42

    Документация процедуры

    Договор_Уфимское_УООП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-10-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.zabrodina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2021 12:00 GMT +301.02.2021 12:0001.02.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    31 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 450099, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сипайловская, д.11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов об оказании услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оказанные услуги оформляются Актом об оказании услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение водителей автотранспортных средств ежегодное "Программа повышения квалификации" 20 часов"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Обучение по электробезопасности "II, III, IV, V группы допуска""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Обучение по охране труда 40Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Обучение по пожарной безопасности 40ЧАС"

    Кол-во: 7.000

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