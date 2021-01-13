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    Главная / Торги / Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым

    Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 00:0013.01.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174879Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174879

    Наименование закупки

    Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-00-75

    Факс

    Адрес электронной почты

    ANovichkov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичков Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.01.2021 00:00 GMT +313.01.2021 00:0013.01.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174879Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Зверева, д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деэмульгатор VX 9238 ТУ 20.59.59-027-95144090-2009"

    Кол-во: 3.350

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