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Наименование закупки
Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-00-75
Факс
Адрес электронной почты
ANovichkov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичков Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.01.2021 00:00 GMT +313.01.2021 00:0013.01.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174879Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деэмульгатора VX9238 для нужд ООО Газпром добыча Надым
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Зверева, д.30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 3.350
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