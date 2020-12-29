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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка реагента дорожного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 13:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-47-63
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
vmihalenja@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михаленя Валерий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реагента дорожного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 22:00 GMT +329.12.2020 22:0029.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174876Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагента дорожного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Доставка автотранспортом: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск ул.Геологов 15-А Югорское УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Югорск". Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 1400.000
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