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    Главная / Торги / Поставка реагента дорожного

    Поставка реагента дорожного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 22:0029.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174876Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174876

    Наименование закупки

    Поставка реагента дорожного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 13:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-47-63

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    vmihalenja@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михаленя Валерий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагента дорожного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 22:00 GMT +329.12.2020 22:0029.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174876Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента дорожного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Доставка автотранспортом: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск ул.Геологов 15-А Югорское УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Югорск". Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент противогололедный Бионорд 25КГ"

    Кол-во: 1400.000

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