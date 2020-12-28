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    Главная / Торги / Поставка инструмента и инвентаря Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

    Поставка инструмента и инвентаря Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174873

    Наименование закупки

    Поставка инструмента и инвентаря Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 14:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8152) 485185

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.D.Kuzmenko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьменко Светлана Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента и инвентаря Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 15:00 GMT +328.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента и инвентаря Карельский филиал ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г.Петрозаводск, ул.Максима Горького, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по разовому счету на 7 кд от даты подписания ТОРГ-12/ УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный Fujikura для: аппарат сварочный FSM-17S FSM-50SFSM-60S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ящик металлический для инструментов 450x330x150мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Канистра металлическая 20л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Баллон газовый Kemper 1121F лампа паяльная Kemper 410мм бутан, пропан"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Нож с выдвижным лезвием, сегментированный Kraftool Profi 25мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клещи натяжные МВТ-003 для монтажа ленточных хомутов 330мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Штангенциркуль с глубиномером Matrix 316335"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Лопата штыковая металл B200 x L285мм с черенком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Лопата с черенком, штыковая ЛКО-3 сталь дерево 380x210мм с черенком"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Канат 10мм полипропилен"

    Кол-во: 25.000

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