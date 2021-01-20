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    Главная / Торги / Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174870Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174870

    Наименование закупки

    Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 13:51

    Документация процедуры

    ТЗ_Крепежные_изделия.docx

    Договор_Проект_ЦЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.01.2021 18:00 GMT +320.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174870Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр.169.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15 рабочий (45-календарный, если Поставщик не является СМСП) день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 15 апреля 2021 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпилька Б 1 М20-6gх120.40.37Х12Н8Г8МФБ.IV.1 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 2"

    "Шпилька Б 1 М20-6gх160.40.37Х12Н8Г8МФБ.IV.1 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 3"

    "Гайка М20-6Н.12.37Х12Н8Г8МФБ ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1440.000

    "Позиция 4"

    "Шайба 20.12Х18Н10Т.IV.1 ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 1440.000

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