Поставка крепежных изделий для нужд ООО "Газпром метанол"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15 рабочий (45-календарный, если Поставщик не является СМСП) день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 15 апреля 2021 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.