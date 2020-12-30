зАКУПКА ТОВАРА НЕМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

"Позиция 1" "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил 4 и сечением 120 мм2"

Кол-во: 47.000