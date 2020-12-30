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    Главная / Торги / Поставка типографских знаков

    Поставка типографских знаков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174865

    Наименование закупки

    Поставка типографских знаков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка типографских знаков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка типографских знаков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Звездинка, д.11 ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк для резолюций 210х150ММ бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475) офсетная печать с фирменным логотипом голубого цвета"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 2"

    "Конверт почтовый стрип DL 110х220ММ белый бумага 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 3650.000

    "Позиция 3"

    "Конверт почтовый стрип С5 162x229ММ белый бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 3560.000

    "Позиция 4"

    "Удостоверение личности 195х65ММ картон, обтянутый полипропиленовой пленкой с выклейкой с нанесением текста, вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 1480.000

    "Позиция 5"

    "Удостоверение по охране труда 243х80ММ картон, обтянутый полипропиленовой пленкой красный с внутренней стороны выклейка и блок из 12СТР, 12ЛИСТ с нанесением текста"

    Кол-во: 2205.000

    "Позиция 6"

    "Удостоверение пенсионера 195х65ММ картон, обтянутый полипропиленовой пленкой красный вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 256.000

    "Позиция 7"

    "Удостоверение по электробезопасности 195х65ММ картон, обтянутый полипропиленовой пленкой темно-вишневый с внутренней стороны блок из 4СТР, вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 1568.000

    "Позиция 8"

    "Конверт почтовый стрип С4 229x324ММ белый бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 9"

    "Свидетельство УПЦ 184х120ММ хроморзац 280Г, обтянут с внешней стороны бумвинилом голубой 4+0"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 10"

    "Удостоверение УПЦ 184х120ММ картон, обтянутый бумвинилом голубой с вкладышем 80х110ММ 8СТР."

    Кол-во: 673.000

    "Позиция 11"

    "Бланк Письмо (общий) А4 бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475) 2+0"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 12"

    "Бланк Распоряжение А4 бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Бланк Приказ А4 бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475) 2+0"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 14"

    "Бланк Общий А4 бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475) 2+0"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 15"

    "Бланк писем по направлению деятельности А4 бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 белизна CIT 150 (ISO/DIS 11475) 2+0"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 16"

    "Бланк Талон на молоко 42х60ММ бумага газетная"

    Кол-во: 22440.000

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