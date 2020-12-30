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    Главная / Торги / Поставка промышленных товаров

    Поставка промышленных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174849

    Наименование закупки

    Поставка промышленных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 11:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки__КЗ_МИ__МТР_на_ТН.docx

    1.2.Приложение___8_к_договору_поставки.pdf

    1.3.Приложение___9_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка промышленных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 10:30 GMT +330.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка промышленных товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста алмазная АСМ 14/10 ПОМ 500Г ГОСТ 25593"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Заготовка Экосилс полиуретан 18х38х140СМ для точения, заготовка уплотнителя"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Заготовка Экосилс полиуретан 22х46х140СМ для точения, заготовка уплотнителя"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Установка для заправки трансмисионным маслом передвижная С-223-1М АСО СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тележка грузовая пневматические КГ-250П 220х1220х400ММ металл 250кг 250ММ с откидной полкой ООО "ПТК Приоритет""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Тепловентилятор Арктос ТЭВ-3 IP42 3КВТ электрический 1 260М3/Ч напольный 230В 295х370х340ММ 6КГ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Средство для удаления накипи Таблетки Jura для декальцинации 3 брикета 61848"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Средство для удаления накипи Таблетки Jura для чистки гидросистемы 25ШТ 62535"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Средство для удаления накипи Жидкость Delonghi 500МЛ 5513296051"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кофемолка Jura SPEZIALFETT/R"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Клапан дренажный Jura X7 X9 63248"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Помпа Ulka E5GW 5113211311"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Заварочный узел для кофемашины Bosch TIS30.., TI30 TIS30129RW/02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кран пара в сборе 7313216611"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Компрессор Embraco Aspera 1-5КВТ 220В 50ГЦ R404a 299ВТ NJ9238GK 32.7СМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр осушитель антикислотный Emerson Alco Controls ASD-35 S5 -45...+50ГРАД ЦЕЛЬС 5/8ДЮЙМ под пайку"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр-осушитель прямой Danfoss DCL083s 10ММ 3/8ДЮЙМ под пайку 023Z4513"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Запасные части для картофелечистки Люк разгрузочный МОК-150М МОК-150М.40.001 ОАО "ТОРГМАШ""

    Кол-во: 1.000

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