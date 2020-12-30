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    Главная / Торги / Поставка приборов охранно-пожарной сигнализации для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка приборов охранно-пожарной сигнализации для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174845

    Наименование закупки

    Поставка приборов охранно-пожарной сигнализации для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 11:17

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация_Приложение___1_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Baryshev@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барышев Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов охранно-пожарной сигнализации для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов охранно-пожарной сигнализации для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, 410033, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель интерфейсный Aten KVM USB 1.8М 2L-5202U"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Набор изолированных наконечников штыревых втулочных КВТ НШВИ №5 775ШТ коробка пластиковая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Мегаомметр цифровой Е6-24 0...300ГОМ 400В IP42 80х120х250ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Реле тока с повышенной чувствительностью РТ3-51 0.1А 220В 0.02-0.12А 66х138х181ММ IP00"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Реле направления мощности ЧЭАЗ РМ 11-18-1 5А 220В УХЛ4 132х152х181 Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь напряжения инвертор Орион ПН-70 220В 12В 900ВТ 114х73х75ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Модуль релейный адресный РМ-2 125х78х37ММ 100Г -25...+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Модуль управления пожарный МПТ-1 125х78х37ММ 10.5-28.5В -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Табло световое КОП-25п Газ не входи 10.2х30.2х2.5СМ -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41 Системсервис"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Прибор Пульт приёмно-контрольный охранно-пожарный пусковой Роса-2SL ППКОПП-2П 220В 15ВТ 6КГ 270х250х90ММ СТД"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный Полисервис ИПДЛ-Д-II/4Р 8-28В 90х82х95ММ IP41 20МА -25...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.45КГ"

    Кол-во: 6.000

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