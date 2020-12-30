Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вешалок в санузлы Литера А3 для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в количестве 30 шт.

    Поставка вешалок в санузлы Литера А3 для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в количестве 30 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174844Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174844

    Наименование закупки

    Поставка вешалок в санузлы Литера А3 для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в количестве 30 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 14:44

    Документация процедуры

    ТЗ_вешалки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    novikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вешалок в санузлы Литера А3 для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в количестве 30 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174844Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вешалок в санузлы Литера А3 для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в количестве 30 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Товара Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вешалка органайзер настенная Umbra Cubby mini металл/дерево белая 270х80х60ММ Китай"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "СККБ"
    Ценовой запрос № 263681
    Корзина для бумаг
    Корзина для бумаг
    263681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 77314
    Поставка корпусной мебели и комплектующих
    Поставка корпусной мебели и комплектующих
    77314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"
    Ценовой запрос № 79206
    Поставка офисной мебели
    Поставка офисной мебели
    79206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 14:00(GMT+03:00)
    20 126
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 79368
    Комплект мебели 2
    Комплект мебели 2
    79368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    503 740
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80995
    65-18 Стрижов кресло
    65-18 Стрижов кресло
    80995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    12 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО Газпром экспо
    Ценовой запрос № 83620
    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
    83620
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    31 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 84738
    Тумба
    Тумба
    84738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    99 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить