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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 11:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3952 25-81-59 доб. 2132
Факс
Адрес электронной почты
Mozhenkova@gazprompitanie38.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моженкова Наталия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2020 04:00 GMT +330.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174842Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 1. г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14 2. г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3 3. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный - Жигалово по направлению на северо-запад 4. Иркутская область, Жигаловский район, в 700 м на север от 70-го км автодороги Магистральный - ЖигаловоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг. Все условия прописаны в проекте договора. Выезды на объекты - не реже 1 (одного) раза в месяц.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 12.000
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