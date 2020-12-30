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    Главная / Торги / Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174842Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174842

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 11:43

    Документация процедуры

    Иркутское_УООП_Проект_договора_на_оказание_услуг_по_ИТС_оборудования_и_ПО.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3952 25-81-59 доб. 2132

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mozhenkova@gazprompitanie38.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моженкова Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 04:00 GMT +330.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174842Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения в Иркутской области для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 1. г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14 2. г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3 3. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный - Жигалово по направлению на северо-запад 4. Иркутская область, Жигаловский район, в 700 м на север от 70-го км автодороги Магистральный - ЖигаловоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг. Все условия прописаны в проекте договора. Выезды на объекты - не реже 1 (одного) раза в месяц.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по информационно-технологическому сопровождению Комплексное сопровождение MS Windows, 1C, RouterOS, Rarus, VSAT договор на 12 месяцев"

    Кол-во: 12.000

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