Условия договора

Иркутская область, 1. г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14 2. г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3 3. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный - Жигалово по направлению на северо-запад 4. Иркутская область, Жигаловский район, в 700 м на север от 70-го км автодороги Магистральный - Жигалово Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг. Все условия прописаны в проекте договора. Выезды на объекты - не реже 1 (одного) раза в месяц.