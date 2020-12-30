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    Главная / Торги / Поставка датчиков линейного перемещения 100MHR

    Поставка датчиков линейного перемещения 100MHR

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174835

    Наименование закупки

    Поставка датчиков линейного перемещения 100MHR

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 11:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 3452 28-68-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Rakhimov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рахимов Сергей Ильтузярович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчиков линейного перемещения 100MHR

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков линейного перемещения 100MHR

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625019, город Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель линейных перемещений 100MHR MHR Series 200ОМ -55...150ГРАД ЦЕЛЬС Voltage Linear Motion"

    Кол-во: 3.000

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