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    Главная / Торги / ЗНП 882 Карелия

    ЗНП 882 Карелия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174834Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174834

    Наименование закупки

    ЗНП 882 Карелия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 10:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550995

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варламова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 882 Карелия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174834Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 882 Карелия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г Петрозаводск, ул Максима Горького, д 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки 15 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр топливный Stihl 00003503500 бензопила Stihl MS180, Stihl MS250, Stihl MS290, Stihl TS360, Stihl TS760, Stihl BT360, Stihl P835, Stihl P840 10мкм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Труба асбестоцементная безнапорная 100мм 4000мм"

    Кол-во: 20.000

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