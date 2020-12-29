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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к компрессорам Corken 491 для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей к компрессорам Corken 491 для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 20:0029.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174824Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174824

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к компрессорам Corken 491 для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 10:09

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-22-86

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    belosohovpn@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белосохов Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к компрессорам Corken 491 для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 20:00 GMT +329.12.2020 20:0029.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174824Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к компрессорам Corken 491 для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком на 15-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка клапана для компрессора Corken 491 алюминий 1418"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Плита клапана для компрессора Corken 491 2442"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Комплект всасывающего клапана для компрессора Corken 491 2532-1Х"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пружина клапана для компрессора Corken 491 1407"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Комплект нагнетательного клапана для компрессора Corken 491 2439-Х"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо поршневое для компрессора Corken 491 1773"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Расширитель кольца для компрессора Corken 491 1776"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Шайба упорная для компрессора Corken 491 1527"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо сальника для компрессора Corken 491 1453"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Набивка уплотнения поршневого штока для компрессора Corken 491 1454"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо набивки охватывающее для компрессора Corken 491"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Уплотнение для компрессора Corken 491 4438"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Вкладыш коленвала пара для компрессора Corken 491 1491"

    Кол-во: 2.000

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